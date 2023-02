L'Europe recadre la France pour des "quantités excessives" de nitrates dans l'eau potable

Si des nitrates sont présents naturellement dans l'eau, des activités humaines, et notamment l'agriculture, peuvent accroître les quantités contenues dans cette ressource. Or, dans l'organisme humain, les nitrates se transforment en nitrites, qui peuvent présenter un risque pour la santé. "Les femmes enceintes et les nourrissons sont les populations les plus sensibles", précise le ministère de la Santé sur son site. Dans son dernier bilan, datant de 2021, celui-ci affirme que 99,3 % de la population, soit 66,5 millions d’habitants, a été alimentée en permanence par de l’eau respectant le seuil de réglementation des nitrates.