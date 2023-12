L’hiver vous sape le moral ? Voici comment retrouver du pep’s rapidement

Avec les journées qui raccourcissent et la grisaille qui s’installe, on a plus souvent tendance à avoir le moral dans les chaussettes, sans pour autant réussir à l’expliquer. Cette baisse d’énergie passagère, qui peut se traduire par un sentiment de tristesse ou d’irritabilité, porte un nom : le "blues hivernal". Voici quelques conseils pour reprendre rapidement et naturellement du poil de la bête.

La saison froide vous donne en vie de vous lover sous la couette jusqu’à ce que les arbres bourgeonnent de nouveau ? C’est normal, en hiver, certaines personnes déclarent ressentir une baisse de moral, qui s’apparente parfois à une émotivité plus forte, voire un repli sur soi. La baisse des températures, la grisaille et le manque de luminosité en hiver peuvent-ils à ce point affecter notre santé mentale ? D’après la science, il existe en effet une corrélation entre le changement d’humeur et le manque de lumière. Contrairement à la dépression saisonnière, qui nécessite un accompagnement par un professionnel de santé, le blues de l’hiver n’a pas d’impact durable sur la vie quotidienne. En France, on estime qu’une personne sur trois est touchée par le blues hivernal, et pour 5 % d'entre eux, cela se transforme en vraie dépression.

Blues de l’hiver : quand le manque de lumière se fait ressentir

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce coup de mou durant la saison froide. En hiver, la nuit tombe autour de 17 heures, ce qui réduit considérablement notre exposition à la lumière naturelle et démultiplie ses effets néfastes pour le moral. La sérotonine, ou hormone du bonheur" étant par ailleurs moins présente dans notre organisme, nous sommes plus souvent d’humeur maussade, plus impulsif, avec une tendance à vouloir rester confiné chez soi. Pour chasser cette déprime passagère, la luminothérapie procurerait de nombreux bienfaits. Ce traitement, utilisé notamment dans la prise en charge de la dépression saisonnière, consiste à s’exposer face à une lampe reproduisant la lumière du soleil pendant 30 à 90 minutes par jour. En plus d’améliorer votre humeur, la luminothérapie est efficace pour réguler les troubles du sommeil.

Quelles activités pour booster un moral en berne ?

Pour retrouver la forme et du pep’s cet hiver, ne restez pas confiné entre les murs de votre logement ! Pour vaincre le blues hivernal, trouvez une activité sportive qui vous plaît, comme la marche, le yoga ou encore le fitness, qui vous permettra de retrouver de l’énergie et booster votre motivation. On ne le dira jamais assez : il est impératif de prendre soin de sa santé mentale ! L’hiver est peut-être l’occasion de lâcher prise et de vous libérer de toutes ses pensées négatives qui vous embrouillent l’esprit. Pour cela, la méditation, la relaxation, les massages ou encore la littérature bien-être peuvent vous aider à affronter les longs mois d’hiver plus sereinement. Pourquoi pas aussi en profiter pour décorer dès à présent votre nid douillet pour les fêtes de fin d’année ? En plus de rendre votre foyer plus convivial, des études avancent que l’ambiance de Noël stimulerait la production de dopamine, soit l'hormone du plaisir.

Que manger pour retrouver de l’énergie cet hiver ?

Sans surprise enfin, ce que vous mettez dans votre assiette va jouer sur votre humeur et niveau de fatigue ! Des aliments riches en tryptophane — un précurseur de la sérotonine qui permet d’améliorer la qualité du sommeil et de lutter contre les troubles dépressifs — vous feront le plus grand bien ! On en trouve notamment dans le riz complet, les produits laitiers, les œufs, le poisson, les fruits à coque (amandes, noix de cajou) ou encore le chocolat, l’aliment réconfortant par excellence ! On n’oublie pas non plus de faire le plein de vitamines et d’oméga-3, nécessaires au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Pour vous donner un petit coup de pouce aussi, les compléments alimentaires vendus en pharmacie, à base de magnésium, par exemple, vous aideront à réduire les symptômes dépressifs et le stress.