"L'hôpital arrive à un point de rupture, ça craque de partout", alerte Rémi Salomon

"Comme c’est la période des élections, on ne décide plus de grand-chose. Or, on ne tiendra pas jusqu'à la formation d'un gouvernement", soutient le professeur. Pour lui, "il faut revoir beaucoup de choses, mais dans l’urgence il faudrait commencer par revaloriser les salaires de nuit". "Les jeunes ne veulent plus travailler la nuit et les anciens s’épuisent."

De plus, déclare le président de la CME de l'AP-HP, "la permanence des soins ne peut pas être assurée par l’hôpital seul". Alors qu'il est difficile de trouver un médecin, en ville, à partir de 18h, il est selon lui nécessaire de revoir "les missions des uns et des autres" afin que tout ne retombe pas sur l'hôpital.

Rémi Salomon appelle enfin à faire "un effort sur les effectifs". "Il faut qu’on soit en nombre suffisant pour soigner. Une infirmière prend en charge douze patients, parfois plus. Alors que dans beaucoup d’autres pays, une infirmière ne prend en charge que six à huit patients."