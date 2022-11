L'influenceur Dylan Thiry fait la promotion d'un pseudo-traitement contre le cancer et déclenche un tollé

Face caméra, l'influenceur assure qu'il va évoquer un sujet "hallucinant". "Je vous promets que je vous dis la vérité", lance-t-il, avant d'évoquer "quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses (sic)". Il s'explique : "Si on a des cellules cancérigeuses dans notre corps, ce produit-là les tue". Quelques instants plus tard, une personne hors champ lui glisse qu'il fait une faute de français : il se corrige et évoque alors des cellules cancérigènes. Une nouvelle confusion puisqu'il fait ici référence à des cellules dites cancéreuses, c'est-à-dire touchées par la maladie.

Si l'on fait abstraction des questions linguistiques, il faut s'intéresser à la suite du propos de Dylan Thiry. Un passage aux accents conspirationnistes : "C'est pas vendu en France ni en Europe", assure-t-il, "parce que c'est interdit. Ils veulent pas, c'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous alliez à l'hôpital et que vous payiez une blinde." Le Luxembourgeois laisse ainsi entendre que les autorités refuseraient sciemment d'autoriser sur le Vieux Continent un produit susceptible de guérir des malades du cancer par pur mercantilisme. Dans une version plus longue de la vidéo, on constate aussi que le jeune homme évoque le nom du magasin aux Émirats où il est possible de se procurer ce soi-disant produit miracle, contribuant à en faire la promotion.