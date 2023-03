L'Institut Curie recrute son premier chien thérapeute, le meilleur ami de l'homme... malade

Snoopy a plusieurs missions : détendre les patients en salle d’attente comme en consultation et apporter un peu de douceur dans les moments difficiles et incertains de la maladie, en particulier pour ceux qui ont du mal à communiquer, comme les enfants et les adolescents. Il pourra également rendre visite à un malade une demi-heure avant un soin très anxiogène, par exemple. Parmi les compétences que ce chien de médiation apprend : s’allonger devant un patient ou mettre ses pattes sur le lit.

Mais ce qui est nouveau, c'est que Snoopy va s'occuper aussi des soignants en s'invitant dans les salles de pause. "Pour nos équipes soignantes, c’est un des leviers pour alléger le poids des journées et la charge émotionnelle. Nous espérons que les résultats de cette étude innovante menée à l’Institut Curie seront positifs et bénéfiques pour les patients et les soignants afin d’inciter d’autres structures à s’engager dans cette voie", souligne le Pr Steven Le Gouill, directeur de l’ensemble hospitalier.

Bien sûr, cette expérimentation se fait dans le respect de l’animal. L’équipe en charge de Snoopy s’assurera de son bien-être et de sa bonne santé. Par ailleurs, pour des questions élémentaires d’hygiène et de sécurité, le chien ne sera jamais conduit dans des salles de soins ou des espaces accueillant des patients fragiles ou avec un déficit immunitaire.