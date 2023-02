Vapotage : "L'interdiction des arômes" réclamée par le Comité national contre le tabagisme

Depuis janvier 2016, la publicité en faveur du tabac est interdite chez les buralistes - qui ont le monopole de sa vente -, tandis que celle pour les produits du vapotage, très réglementée, se limite à l'apposition d'une affichette dans le magasin, non visible de l'extérieur.

Pour la CNCT, ces niveaux d'infraction "traduisent une stratégie systématique et délibérée de contournement des réglementations en vigueur encouragée par l'absence de contrôles". Une situation d'autant plus inquiétante qu'avec "la diversification des buralistes, un nombre croissant de non-fumeurs, notamment des jeunes, se rendent dans ces magasins et sont exposés à des publicités qui les ciblent spécifiquement", poursuit l'association.