L'OMS lève l'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19

"Depuis plus d'un an, la pandémie suit une tendance à la baisse, l'immunité de la population augmentant grâce à la vaccination et à l'infection, la mortalité diminuant et la pression sur les systèmes de santé s'atténuant. Cette tendance a permis à la plupart des pays de retrouver la vie telle que nous la connaissions auparavant", s'est félicité le directeur général de l'OMS.