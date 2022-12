L'UFC-Que choisir alerte sur la dangerosité de certains moules en silicone pour les gâteaux

Si l'organisation dénonce la responsabilité des fabricants, elle pointe aussi "l'ancienneté et les lacunes du cadre légal" de ces moules. "La réglementation française a plus de 30 ans et elle est aujourd’hui particulièrement lacunaire en se contentant en pratique de définir un niveau maximal d’émissions toutes substances confondues, alors qu’il faudrait définir des niveaux bien plus bas pour chacune des substances les plus dangereuses identifiées", estime l'UFC-Que Choisir, qui rappelle que le principe de libre circulation des marchandises en Europe permet aussi la commercialisation en France de produits fabriqués par des États de l'UE avec "des réglementations encore plus laxistes".