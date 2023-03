La campagne pour le vaccin contre le papillomavirus réveille la sphère antivax

Et alors que la France est à la traine dans la vaccination, avec 37% des jeunes filles et 9% des jeunes garçons vaccinés, l’annonce du président a réveillé des réseaux quelque peu en sommeil ces dernières semaines : les antivax, particulièrement actifs sur le terrain du coronavirus. Tous se sont emparés de l’information pour alerter en ligne sur les prétendus dangers autour de ce vaccin, pourtant considéré comme sûr et efficace à 90% contre le cancer du col de l’utérus.

Le Gardasil, qui n’est pas le seul à être commercialisé en France, concentre pourtant toutes les craintes et les colères sur les réseaux sociaux. "Si Macron croit qu'on va les laisser injecter nos enfants au #Gardasil alors que ce produit est interdit dans plusieurs pays pour ses effets secondaires et son mauvais rapport bénéfices/risques, c'est mal connaître la force des parents qui protègent leurs enfants", s’indigne par exemple un compte Twitter. D’autres internautes pointent le cas de l’Australie, qui a commencé à vacciner ses adolescents dès 2007 et où les bénéfices seraient invisibles aujourd’hui. Des affirmations pourtant contredites par les études scientifiques menées en vie réelle, comme nous le détaillons ici.