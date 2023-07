La carte Vitale dématérialisée arrive : comment fonctionne-t-elle ?

Selon l'Assurance-maladie, la e-carte Vitale présente plusieurs avantages pour les professionnels de santé, et devrait faciliter les échanges avec les patients. On estime qu'il y a moins de chances que ces derniers oublient leur portable que leur carte Vitale, ce qui garantirait de pouvoir effectuer les télétransmissions immédiatement. Les feuilles de soin seraient également plus sécurisées et plus fiables, grâce à l'accès systématisé au service de droits, que permet l'application. Enfin, ne plus avoir à manipuler la carte physique réduira le risque de contaminations.

En revanche, les professionnels devront se procurer de nouveaux lecteurs pour accéder aux données des patients. Deux options sont offertes, toutes deux sans contact : soit un lecteur de QR Code, à pointer sur le smartphone du patient, soit un lecteur NFC, sur lequel le patient posera directement son smartphone.