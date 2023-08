"La circulation du virus est faible" : les autorités rassurantes sur une reprise du Covid-19

Toutes les classes d'âge sont concernées par cette tendance à la hausse, un peu plus marquée chez les 40-49 ans. L'augmentation du nombre de cas reste "limitée", et "localisée au sud-ouest, portée par les Landes et les Pyrénées-Atlantiques", ainsi que les régions de vacances très fréquentées. "Cela souligne que les effets concentration de population et les grands rassemblements jouent sur l'augmentation du nombre de cas", analyse la DGS. "Mais les autorités sanitaires ne sont pas inquiètes. Nous sommes attentifs à la situation."

Le nouveau variant, lui non plus, n'affole pas l'organisation du ministère de la Santé chargée de la mise en œuvre des politiques de santé publique. "Il possède un avantage de croissance relativement faible par rapport aux autres variants", estime la DGS. "En France métropolitaine, il représentait 26% des cas détectés au 17 juillet. Par effet mécanique, il va augmenter au niveau mondial et devenir dominant dans certains pays. C'est la suite logique de l'apparition d'un variant."