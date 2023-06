Bronchiolite : la Commission européenne donne son feu vert pour le vaccin

Ce traitement pourrait éviter plusieurs milliers de morts chaque année dans l'UE. La Commission européenne vient de donner son aval à la mise en vente du vaccin de GSK contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Ce dernier est notamment responsable de bronchiolites et pneumonies, qui causent des dizaines de milliers de morts annuels dans le monde. Le VRS génère "plus de 270.000 hospitalisations et environ 20.000 décès lors d'hospitalisations" chez les personnes âgées en Europe chaque année, rappelle la firme britannique, dans un communiqué publié mercredi.