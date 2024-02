La consultation chez le médecin généraliste bientôt à 30 euros ?

La hausse de la consultation chez le médecin généraliste pourrait bientôt bondir de 3,50 euros. L'Assurance maladie a ouvert la voie ce jeudi à une augmentation du tarif à 30 euros. En contrepartie, elle exige des "évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population".

Le passage chez le médecin va-t-il bientôt coûter plus cher ? Cela semble de plus en plus probable. L'Assurance maladie a ouvert ce jeudi la voie à la hausse à 30 euros de la consultation des médecins généralistes revendiquée par les principaux syndicats. Dans un communiqué, elle "confirme qu'elle est prête à financer une revalorisation de la consultation du médecin généraliste à 30 euros et des mesures de revalorisations propres à chacune des spécialités".

Pour accorder son feu vert, l'Assurance maladie exige toutefois en retour des "évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population". Les hausses "ne seront mises en œuvre que si elles s'accompagnent d'autres évolutions" dans les négociations en cours, a-t-elle ajouté.

Vers un "programme d'actions très ambitieux sur la pertinence des soins"

L'Assurance maladie demande notamment des "améliorations en matière d'accès aux soins", notamment un renforcement des gardes de médecins libéraux "en première partie de nuit". Elle souhaite aussi "un programme d'actions très ambitieux sur la qualité et la pertinence des soins", une manière de réclamer plus d'engagement des médecins pour enrayer l'inexorable croissance des dépenses de santé. L'Assurance maladie cible particulièrement la consommation de médicaments : la France est le quatrième pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe, derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie, selon des chiffres de Santé publique France.

Les six syndicats représentatifs des médecins libéraux étaient réunis ce jeudi au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) pour négocier les tarifs pour les cinq ans à venir. Ces négociations doivent se poursuivre dans les prochaines semaines, l'Assurance maladie annonçant une nouvelle séance plénière "dans la première quinzaine de mars". La consultation à 30 euros - contre 26,50 euros actuellement - est la revendication minimale des syndicats en ce qui concerne les généralistes. Le gouvernement et l'Assurance maladie avaient jusqu'ici envoyé des signaux favorables à cette augmentation du prix des consultations, mais n'avaient pas dévoilé leurs cartes.

Les négociations tarifaires avec les médecins avaient échoué l'année dernière. Cet échec avait entraîné l'application d'un tarif provisoire, revalorisant les consultations de base de 1,50 euro, un montant jugé insuffisant par tous les syndicats de médecins alors que les tarifs n'avaient pas bougé depuis 2017.