La couleur de votre langue en dit long sur votre état de santé

Aussi petite soit elle, en moyenne 8,5 cm pour les hommes et 7,9 pour les femmes, la langue tient pourtant une grande place dans notre organisme. D’abord, ce muscle ultra-puissant et flexible est responsable de la parole et de l’alimentation, un rôle majeur qui fait d’elle un organe unique. Sans elle, nous pourrions manger, avaler, lécher, saliver, ou encore “tirer la langue”, un signe de provocation popularisé par Albert Einstein en 1951 lors de son 72ᵉ anniversaire alors qu’un photographe le forçait à sourire.

Si nous avons parfaitement conscience de son utilité au quotidien, encore faut-il la bichonner avec le plus grand soin ! Par un brossage régulier et énergique, d’abord, mais également en surveillant sa couleur et son aspect général. Car, lisez bien ce qui suit : selon si votre langue est blanche, bleue ou rouge vif, alors vous couvez peut-être un problème de santé plus ou moins sérieux.