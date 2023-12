Une crème hydratante attire les tarentules ? La "légende urbaine" qui s'invite aux États-Unis

Une crème hydratante pour le corps vendue chez Sephora aux Etats-Unis est devenue virale. Tandis qu'une internaute assure qu'elle attire des tarentules, les témoignages dans ce sens se multiplient. Les experts répondent que cette information et peu probable tandis que la marque décrit une "légende urbaine".

Un ou cinq étoiles, les avis laissés par les autres internautes nous aident à faire le tri. Mais parfois, un seul commentaire suffit à nous repousser. C'est ce qu'il s'est passé ce 24 décembre. Sur la version américaine du site de Sephora, un client a laissé une seule étoile au tout nouveau beurre corporel de la marque Sol de Janeiro. Pour accompagner sa mauvaise note, cet utilisateur affirme que la crème hydratante attire des tarentules. De quoi créer une psychose.

Un phénomène impossible

"Si vous avez peur des tarentules, méfiez-vous de cette lotion", écrit l'internaute en guise d'introduction. Selon son récit, un ingrédient de cette nouvelle crème agirait "comme de la kryptonite" pour ces arachnides, en référence à cette roche radioactive fictive qu'on trouve dans l'univers de DC Comics. "Dès que je l'applique, une araignée sort instantanément", assure-t-elle, précisant qu'habituellement, elle n'en voit "qu'une tous les trois ans". Un témoignage devenu viral sur les réseaux sociaux. Si bien qu'un utilisateur du forum de discussion Reddit aurait tenté l'expérience. Dans une publication, désormais supprimée, il assure que dix heures après avoir étalé le produit sur un morceau de tissu, il a retrouvé "huit araignées".

En cause, les ingrédients qui composeraient ce produit commercialisé aux États-Unis. Une publication sur Reddit devenue virale cite une étude qui montrerait que deux acétates utilisés dans des cosmétiques, le farnesyl et l'hexadecyl, attireraient les araignées mâles. Un effet qui serait si puissant que "l'araignée veut tellement s'approcher de l'ingrédient en question qu'elle vous poursuit", selon l'avis laissé sur Sephora.

Dans ce commentaire, une internaute accuse une crème hydratante d'attirer des araignées - Capture d'écran / Sephora.com

L'étude en question, publiée en juillet 2009 par des chercheurs de l'Institut de zoologie de Pékin, conclut en effet que ces deux substances sont présentes dans les toiles d'araignée des femelles et agiraient comme des phéromones pour attirer les mâles. Toutefois, ces travaux portent sur une autre espèce d'araignée, la pholque phalangide, qui est appartient à une autre famille d'animaux que les tarentules, aussi appelées araignées-loup. Par ailleurs, les observations réalisées portent sur une combinaison bien particulière de ces deux produits chimiques dont rien ne démontre qu'elle soit utilisée dans le beurre corporel en question.

Sur TikTok, un chimiste en cosmétique a ainsi coupé court à la rumeur. Selon Javon Ford, qui travaille pour la marque Eclat Naturals, il n'y a aucune preuve que l'acétate de farnésyle et l'acétate d'hexadécyle se trouvent dans le produit. Auprès du New York Times, l'entomologiste Floyd Shockley confirme qu'il est "TRÈS improbable que le fabricant de crème ait combiné par hasard suffisamment d'éléments dans les bonnes proportions pour imiter un composé d'araignée". De plus, bien que l'impact des phéromones soit largement documenté, celui-ci ne fonctionne qu'entre animaux d'une même espèce. "Il semble extrêmement improbable qu'une araignée veuille ramper sur un humain (ou tout autre mammifère d'ailleurs)", explique au quotidien américain Gustavo Hormiga, professeur de biologie à l'Université George Washington.

Alors, les internautes ont-ils menti ? Pour Floyd Shockley, l'explication la plus probable se trouve ailleurs. Selon ce spécialiste des insectes, "les individus remarquent simplement plus d'araignées chez eux que d'habitude à cause des températures extérieures, qui sont en dessous des niveaux qu'elles préfèrent", a-t-il déclaré. "Les araignées-loups préfèrent chasser et vivre à l'extérieur, mais quand il fait froid, elles rentrent à l'intérieur pour hiverner, augmentant ainsi la probabilité d'une interaction araignée-humain."

Dans une story publiée le samedi 30 décembre 2023, la marque Sol de Janeiro répond aux rumeurs affirmant que ses produits attirent les araignées - Capture d'écran / Instagram

C'est pourquoi aux yeux des experts, cette rumeur est totalement infondée. D'ailleurs, toujours sur Reddit, un membre d'un forum consacré à la chaine Sephora a demandé des témoignages d'autres personnes ayant utilisé cette nouvelle crème. Parmi les 252 commentaires, aucun d'entre eux ne confirme cette rumeur. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une "légende urbaine", comme l'a écrit la société qui produit la crème sur son compte Instagram. Et d'ironiser : "Si nos produits peuvent attirer l'attention, ils n'attirent pas celle des arachnides."