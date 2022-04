La Croix Rouge américaine interdit-elle aux personnes vaccinées les dons de "plasma convalescent" ?

En résumé, le critère pour être donneur de plasma de convalescent n’est pas d’avoir eu le Covid sans être vacciné, mais bien de présenter un taux suffisant d’anticorps. Ce qui est évalué par la Croix Rouge à l'aide de tests et qui peut conduire à écarter des vaccinés. La protection immunitaire des personnes vaccinées diminuant à partir d'une durée qui n'est pas établie aujourd'hui.

Par ailleurs, cet échange sur Twitter a créé d’autres rumeurs, comme celle d’une interdiction pour les vaccinés de donner leur sang. Une fausse information vieille de plus d'un an, qui avait été repérée à l'époque par l’AFP Factuel et qui a de nouveau été démentie par la Croix Rouge. Sur son site, l'association rappelle les conditions pour donner son sang. Les vaccinés y figurent bien.