La formule magique pour savoir à combien de calories vous avez le droit par jour !

Pour savoir combien d’énergie votre corps dépense quotidiennement lorsqu’il est au repos, les experts ont mis en place une formule mathématique. Ce calcul dépend de plusieurs facteurs comme le sexe, le poids et l’âge.

Le calcul du métabolisme se base sur la formule améliorée de Harris et Benedict qui prend en compte les différents facteurs. Elle est donc différente pour les hommes et pour les femmes :

Hommes : (13,707 x le poids en kilos) + (492,3 x la taille en mètres) – (6,673 x l'âge en années) + 77,607.

Femmes : (9,740 x le poids en kilos) + (172,9 x la taille en mètres) – 4,737 x (l’âge en années) + 667,051.

À titre d’exemple, si vous êtes un homme de 40 ans, qui mesure 1,90 m et pèse 95 kg, cela donne : (13,707 x 95) + (492,3 x 1,90) - (6,673 x 40) 266,92 + 77,607. Votre corps au repos dépense 1966 calories par jour pour fonctionner.

Pour une femme de 30 ans, qui mesure 1,60 m et pèse 65 kg, la formule est la suivante : (9,740 x 65) + (172,9 x 1,60) - (4,737 x 30) + 667,051. Son métabolisme de base sera de 1386,3 calories journalières.

Mais attention, ce calcul est à pondérer aussi par l’activité physique pratiquée. En effet, si vous ne pratiquez aucun sport ou au contraire si vous êtes très sportif, votre corps aura besoin de plus ou moins de calories et donc d’énergie pour fonctionner. Si vous êtes sédentaire, votre métabolisme de base devra être multiplié par 1 ou par 1,3. Dans le cas d’une pratique sportive plus importante (environ 3 - 5 fois par semaine), vous pouvez multiplier votre métabolisme par 1,55. Enfin, pour les grands sportifs, il faudra multiplier votre résultat par 1,8.