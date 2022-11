La France, dernier pays d'Europe à ne pas réintégrer ses soignants non-vaccinés

Athènes va donc réintégrer dès le 1er janvier ses quelque 2100 soignants suspendus car non-vaccinés, la moitié étant du personnel administratif, malgré le profond désaccord du ministre de la Santé, Thanos Pleuris. À compter de 2023, et sous réserve d’un changement de position d'ici là, la France sera donc le dernier pays européen à conserver cette suspension. En effet, le gouvernement y est majoritairement opposé, mais se refuse à décider et renvoie ce choix aux avis scientifiques de la Haute autorité de santé et du comité consultatif national d’éthique, rendus en début d’année prochaine.

Le 20 novembre sur le plateau de LCI, le ministre de la Santé avait montré des réserves à une éventuelle réintégration du personnel de santé en France. "Il y a un niveau de sécurité sanitaire. On meurt tous les jours du Covid en France. Peut-on accepter que des non-vaccinés soient à côté de personnes fragiles ? Il y a aussi un problème d’éthique, car il y a des soignants qui ont accepté la vaccination", avait estimé François Braun. Sur la même ligne que son ministre, Emmanuel Macron avait considéré, quelques jours plus tard, que le retour à l'hôpital du personnel de santé non vacciné devait être une décision "scientifiquement établie", "pas un choix politique".