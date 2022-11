La France, seul pays au monde à ne pas réintégrer ses soignants non-vaccinés ?

En Europe, d’autres pays ont consacré cette obligation vaccinale sans pour autant être très stricts en matière de suspension. C’est le cas de l’Allemagne, où les États fédéraux ont infligé des rappels à l’ordre et quelques amendes sans grande conviction. La suspension, elle, n'a pas été considérée pour punir les soignants récalcitrants. Et alors que l’obligation vaccinale demeure jusqu’à la fin de l’année, elle est jugée illégale et disproportionnée par de nombreux acteurs : une nouvelle loi fixe en effet des critères plus stricts qu’avant pour le statut vaccinal.

Dans d’autres pays européens, comme l’Espagne ou le Royaume-Uni, la suspension des soignants n’a jamais été en vigueur. Outre-Atlantique, des villes telles que New York restent un modèle de rigueur en la matière. Récemment, une décision de la Cour suprême de l’État a circulé dans les sphères antivax à propos de la réintégration des personnels de santé non-vaccinés. Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot ou encore le média complotiste France Soir se sont réjouis de la nouvelle. Or, cette décision judiciaire du 24 octobre ne concerne pas l'ensemble des soignants, mais 16 agents d’entretien municipaux. La suspension est donc toujours la règle pour bon nombre d’employés publics comme privés.