La France vers un retour du masque obligatoire ? Ce que font nos voisins européens

Bien plus nombreux sont les pays à avoir conservé le port du masque obligatoire dans différentes structures médicales. En Italie et au Portugal par exemple, le masque est de rigueur dès six ans dans les établissements de santé, les maisons d'accueil de personnes âgées et les hôpitaux. La Belgique et l'Espagne, entre autres, l'imposent aussi dans les pharmacies. Certains États rendent même le masque FFP2 obligatoire dans les établissements de soins : c'est le cas en Autriche dans les cabinets médicaux, hôpitaux et Ephad, mais aussi en Allemagne, en sus d'une obligation de test. Quant aux Pays-Bas, ils laissent les structures décider elles-mêmes de leur propre politique.

Enfin, quelques rares pays prévoient encore des dispositions pour exiger le masque dans les lieux publics clos. À Chypre, il reste obligatoire à partir dès six ans, notamment dans les magasins, des supermarchés aux petits commerces. En Allemagne, les Länders peuvent contraindre au port du masque dans les écoles à partir de la cinquième année (l'équivalent du CE1 chez nous), et dans d'autres espaces publics fermés, comme les restaurants ou lors de manifestations culturelles et sportives. Au Danemark, certaines institutions privées ou culturelles sont libres de l'imposer en leur sein.