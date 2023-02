La grippe aviaire H5N1 progresse en France : faut-il s'inquiéter d'une transmission à l’homme ?

"La transmission de l'animal à l'homme est rare, et lorsqu'il infecte l'homme, la transmission entre humains n'est pas facile, car le virus n'est pas bien adapté", a expliqué Sylvie Briand, en charge de la prévention des épidémies et des pandémies à l'OMS. Mais, a-t-elle averti, "nous devons être vigilants pour nous assurer que la propagation chez les animaux est contenue" parce que "plus le virus circule chez les animaux, plus le risque est également élevé pour les humains".

"À l'heure actuelle, les très rares cas de transmission entre humains du virus H5N1 sont restés épisodiques. Cependant, la menace est toujours réelle : la propagation de l'infection chez les oiseaux augmente la probabilité de l'apparition d'un nouveau virus grippal dans la population humaine" abonde l'Institut Pasteur. Or, le fait que notre système immunitaire ne soit pas protégé contre l'influenza aviaire H5N1 puisqu'il ne reconnait pas ce sous-type (différent des épidémies grippales classiques) est "en faveur d'une pandémie, une dissémination rapide et mondiale du virus" signale l'Institut. Et de préciser : "Le sous-type H5N1 a une grande capacité à muter au cours du temps, mais aussi à échanger ses gènes avec des virus grippaux appartenant à d'autres sous-types infectant d'autres espèces".