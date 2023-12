La grippe et le Covid-19 circulent de plus en plus en France, l'épidémie de bronchiolite ralentit

Les maladies de l'hiver poursuivent leur augmentation dans le pays. Ce mercredi, Santé publique France a confirmé le passage en "phase épidémique" d'une région pour la grippe, tandis que la circulation du Covid-19 est en hausse. En revanche, les passages aux urgences pour bronchiolite amorcent une baisse, même si l'épidémie demeure.

L'hiver 2023-2024 n'échappera pas à la règle. Dans son point hebdomadaire publié ce mercredi, Santé publique France a confirmé que les maladies hivernales étaient bien présentes dans le pays. À l'approche des fêtes de fin d'année, de plus en plus de Français sont contaminés par la grippe ou le Covid-19, tandis que la bronchiolite demeure présente chez les enfants de moins de deux ans.

Hausse de la grippe et du Covid-19...

Dans le détail, et comme chaque hiver, la grippe pointe le bout de son nez. Pour la première fois, une région est classée en phase épidémique : la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Huit autres sont classées en phase "pré-épidémique". Le signe que le nombre de cas augmente. "Les indicateurs sont en augmentation en médecine de ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge", souligne l'agence sanitaire. D'après le ministère de la Santé, la France vient de dépasser les dix millions de vaccinations contre la grippe, alors que les professionnels de santé avertissaient ces derniers jours face au manque de vaccination contre cette maladie.

Santé publique France

Le constat est similaire pour le Covid-19. Cette maladie est loin de provoquer autant de conséquences qu'en 2020 et 2021, mais elle n'a pas disparu. "La hausse des indicateurs se poursuit en ville et à l'hôpital chez les adultes, et plus particulièrement les plus âgés", note Santé publique France. Les eaux usées permettent de le confirmer : "la détection y est en forte augmentation ces dernières semaines", selon l'agence sanitaire. Elle a augmenté de près de 28% en une semaine, après une hausse de 24% déjà constatée il y a sept jours. Le variant JN.1 est largement responsable. Cette nouvelle souche est désormais responsable de 39% des infections dans le pays, d'après Santé publique France, même si son développement n'inspire pas d'inquiétude particulière.

Le ministère de la Santé note par ailleurs que cinq millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été injectées depuis le début de la nouvelle campagne, dont "3,7 millions chez les 65 ans et plus", selon l'agence sanitaire. Cela ne correspond qu'à 25,6% de la tranche d'âge, poursuit-elle, notant que seuls "22,5% des résidents d'Ehpad ont été vaccinés". "Il est encore temps de se faire vacciner" pour être protégé avant les fêtes de Noël, lance Santé publique France.

...mais baisse de la bronchiolite

Au rayon des bonnes nouvelles, la bronchiolite semble amorcer sa baisse. Si la Corse passe cette semaine en phase épidémique, et que toute la France hexagonale reste en rouge, le plus fort de la maladie pourrait être derrière nous. Santé publique France constate une "diminution des indicateurs et une baisse de la bronchiolite parmi la part des actes SOS Médecins". "Un pic se dessine, à un niveau inférieur à celui enregistré l'an dernier", explique l'agence sanitaire.

L'épidémie reste toutefois "à un niveau élevé". Quelque 7045 enfants de moins de deux ans (dont 90% de moins d'un an) ont été vus aux urgences pour bronchiolite entre le 4 et le 10 décembre, contre plus de 7660 une semaine plus tôt. Les hospitalisations sont également en légère baisse.