La naturopathie, médecine "alternative" crédible ou charlatanisme ?

La Fédération française de naturopathie propose une définition de cette pratique. Elle s’appuie, apprend-on, sur les "lois de la vie", dans le but "d’équilibrer le fonctionnement de l’organisme, d’optimiser la vitalité et de retrouver, de maintenir ou de renforcer la bonne santé". Une présentation assez floue, qui n'en dit pas plus sur les "lois de la vie" dont il est question. D'autres sources évoquent quant à elles, un "art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé, de prendre soin de soi, par des moyens naturels".

Si la description faite de la naturopathie reste assez vague, c'est en partie car elle n'a rien d'uniforme. "On ne peut quasiment pas en parler tellement c’est varié", glisse le professeur de santé publique Bruno Falissard. Directeur d'un centre de recherche de l'Inserm en épidémiologie, il met en avant un raisonnement assez simple, sur lequel s'appuie la naturopathie dans son ensemble. "Puisque les maladies présentent des causes naturelles et que l'humain s'inscrit dans la nature, l'idée est de trouver dans la nature des remèdes". Il constate que cette vision s'accompagne souvent d'une défiance "envers la chimie", c'est-à-dire aux médicaments qui sont mis au point et fabriqués par les industries pharmaceutiques. Notons que les naturopathes affichent régulièrement plusieurs "spécialités" associées. Un large éventail de pratiques parmi lesquelles on retrouve pêle-mêle la réflexologie, la sophrologie ou la relaxologie. Le syndicat des professionnels de la naturopathie précise même sur son site qu'il accepte "sans distinction" les "esthéticiennes" ou les "coachs sportifs".