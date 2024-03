La neurostimulation transcutanée, une nouvelle solution contre les douleurs chroniques ?

Utilisée en complément des traitements traditionnels contre les douleurs chroniques, la neurostimulation électrique transcutanée soulage de nombreux patients. Cette technique non invasive, que les patients peuvent s’auto-administrer, présente peu d’effets secondaires ou d’interactions médicamenteuses. Quels types de douleur le courant électrique peut-il soulager et quelles sont les conséquences sur le corps ?

La neurostimulation électrique transcutanée (ou TENS) est une technique qui délivre un courant électrique basse tension pour stimuler les nerfs responsables de pathologies et douleurs. Les professionnels de santé utilisent surtout ce terme pour évoquer "les appareils TENS", un petit boîtier portable alimenté par une batterie qui génère des impulsions électriques à travers la surface de la peau par le biais d’électrodes. Déjà dans l’Antiquité, les Égyptiens appliquaient des poissons-chats électriques sur les zones douloureuses du corps. Plusieurs millénaires plus tard, en 1965, cette méthode est popularisée par le chercheur québécois Ronald Melzack et le neuroscientifique britannique David Wall, deux pionniers dans le domaine du contrôle de la douleur chronique. Ils ont suggéré pour la première fois que des stimuli électriques pouvaient bloquer la transmission des signaux de douleur vers le cerveau.

Comment fonctionne la neurostimulation ?

Cette thérapie de la douleur peut être aussi bien pratiquée à domicile que dans un cabinet médical. Le professionnel, un kinésithérapeute la plupart du temps, place des électrodes au niveau des nœuds musculaires ou nerfs fragilisés du patient. Ils utilisent la stimulation nerveuse électrique transcutanée pour traiter les douleurs aiguës et chroniques, dont souffrent environ 30 % des adultes en France, selon l’Inserm. Les patients souffrants de douleurs lombaires, de tendinites, de migraines, d’arthrose, de douleurs pelviennes chroniques et menstruelles ou encore de lésions musculaires en cas d’activité sportive intense peuvent recourir à l’électrostimulation. Bien que les résultats soient variables selon les cas, les patients observent généralement une réduction de leur souffrance. Si les malades se sentent mieux, c’est lié au fait que les petites décharges électriques vont stimuler la libération d’endorphines — une des quatre "hormones du bonheur" sécrétées par le cerveau — qui vont avoir un effet antalgique et contribuer à réduire l’inflammation.

Quelles sont les contre-indications ?

Cette solution offre surtout l’avantage de pouvoir se libérer rapidement de la douleur. Par ailleurs, il existe peu de contre-indications à cette pratique. Ainsi, vous pouvez l’utiliser aussi souvent que vous le souhaitez, bien qu’il soit préférable de poser la question à votre médecin au préalable. De même, une visite chez le kinésithérapeute vous aidera à prendre en main l’appareil TENS pour faciliter la première utilisation. Chez certaines personnes, cette technique aide aussi à réduire la prise d’anti-douleurs.

Certaines pathologies sont toutefois incompatibles avec la neurostimulation, notamment chez les patients atteints de cancer, d’épilepsie, de thrombose veineuse ou encore en cas de troubles cardiaques. Des réactions allergiques aux adhésifs, démangeaisons et des sensations de picotement peuvent aussi venir gêner les débutants. Si la neurostimulation porte ses fruits, la recherche doit encore percer les secrets de sa réussite dans le traitement des douleurs chroniques.