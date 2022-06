La paralysie faciale de Justin Bieber est-elle causée par le vaccin contre le Covid ?

La relation de cause à effet entre une injection et la réactivation du virus ne fait donc pas l’objet d’un consensus scientifique, bien que le zona reste sous surveillance. Par ailleurs, il existe des facteurs de risque connus, qui sont liés à la maladie. On l’a vu, un faible système immunitaire ou une maladie infectieuse peuvent jouer un rôle dans le déclenchement du zona. Il y a deux ans, Justin Bieber a révélé avoir la maladie de Lyme, mais aussi une mononucléose chronique affectant sa peau, ses fonctions neurologiques, son énergie et sa santé en général. S’il n’existe pas non plus de lien direct entre ces pathologies et le zona, elles doivent être prises en compte dans le diagnostic de la paralysie du chanteur.