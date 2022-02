La "phase aiguë" de la pandémie de Covid-19 finie en 2022, si 70% de vaccinés dans le monde

Mis au point à partir du séquençage du code génétique publiquement disponible du laboratoire Moderna, ce vaccin sera prêt pour des essais cliniques en novembre, et son homologation est prévue pour 2024. "Ce vaccin sera plus adapté aux contextes dans lesquels il sera utilisé, avec moins de contraintes de stockage et à un prix moindre", a déclaré M. Tedros.

Le projet d'Afrigen est soutenu par l'OMS et le mécanisme international Covax pour l'accès aux vaccins. Il faut dire que seuls 11% des Africains sont vaccinés, soit le taux le plus faible au monde.