Doctolib suspend les profils liés à Irène Grosjean, accusée d'agression sexuelle sur mineur

Derrière les médecines dites "alternatives", se cachent bien souvent des pratiques dangereuses. Au milieu de préconisations de jeûne pour guérir du cancer ou de repos pour lutter contre le VIH, en abandonnant tout traitement scientifiquement prouvé, on retombe à plusieurs reprises sur le même nom : Irène Grosjean. Naturopathe adepte du crudivorisme, elle exerce depuis 1958 et anime le site santenaturopathie.com. Moyennant finances, elle y propose stages et conseils. De quoi en faire une figure de cette sphère francophone qui ne s'importune plus avec les preuves scientifiques. Mais certaines de ses pratiques sont également disponibles en ligne. L'une d'elles a refait surface ce lundi 22 août.