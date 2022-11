La pollution de l'air a tué au moins 238.000 personnes en Europe en 2020

D'ici à 2030, l'UE ambitionne de réduire de plus de 50% les décès prématurés causés par la pollution par rapport à 2005. Mi-novembre, la Commission européenne s'est attaquée à la pollution automobile en proposant d'instaurer la norme Euro 7, qui réduirait les émissions d'oxydes d'azote. Dès 2035, les voitures neuves essence et diesel ne pourront plus être vendues en Europe, au profit des véhicules électriques.