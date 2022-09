La première étude sur l'hydroxychloroquine a-t-elle été faussée par l'IHU de Marseille ?

Alors, que dit en substance ce rapport définitif, publié le 6 septembre ? De nombreux constats y sont dressés, notamment sur la mauvaise gouvernance et le non-respect du code de la santé publique à l’IHU, mais ce qui nous intéresse ici est abordé à la page 98. Revenons au printemps 2020, lorsque l’épidémie s’étend parmi la population. Plusieurs groupes de malades du Covid sont mobilisés dans toute la France pour des études visant à évaluer l’efficacité de médicaments.

En tant qu’institut de recherche, l’IHU Méditerranée est alors habilité les 5 et 6 mars, par l’ANSM et par le Comité de protection des personnes d'Ile-de-France, à tester l’hydroxychloroquine sur un groupe test de 24 personnes. Les données, ensuite validées par l’IHU, vont conclure à une efficacité du médicament contre le Covid. Mais "les résultats indiqués dans cet article posent question", écrit l’Igas noir sur blanc. En réalité, la méthode a été biaisée, et en particulier les critères de positivité au Covid. Pour tester l’efficacité d’un médicament, un groupe de patients doit le recevoir et un autre, non. Mais pour que les résultats soient conformes et valides, les critères de tests doivent être les mêmes entre ces groupes.