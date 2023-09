La "Puff" bientôt interdite : que représente le marché de ces cigarettes électroniques jetables en France ?

Goût acidulé ou fruité (marshmallow, choco noisette, ice cream fraise, cola pétillant et autres bubble gum), design coloré, prix modique (entre 8 et 12 euros) et accès facile (on les trouve chez des buralistes, sur des sites internet ou dans la grande distribution)... Côté marketing, les Puff, ces cigarettes électroniques jetables arrivées en France fin 2021, ont tout pour plaire.

Mais cet aspect ludique cache une réalité inquiétante : cette mode des petits tubes colorés qu'on inhale, venue tout droit des États-Unis, cible les adolescents, alors que la cigarette électronique est interdite aux mineurs.

Résultat, le gouvernement a décidé de s'emparer du sujet et "présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables", a confirmé Élisabeth Borne dans un entretien à RTL, dimanche 3 septembre. À l'image de plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande qui ont déjà amorcé une telle interdiction.