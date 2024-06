Les pharmacies subissent les pénuries de dizaines de références, notamment la Ventoline. Un médicament pourtant crucial pour les personnes asthmatiques. En ces périodes d’allergies au pollen, les patients s’inquiètent.

Eric Myon, pharmacien et secrétaire général de l'Union nationale des pharmacies de France (UNPF), n'a plus que quinze boîtes de Ventoline dans son stock. Il lui en faudrait dix fois plus. Les quelques boîtes qu'il nous montre représentent tout juste de quoi satisfaire la demande pendant 24 heures. Elles viennent de lui être livrées, cela faisait une semaine qu'il n'en avait plus du tout.

Un médicament vital

"La rupture de stock de la Ventoline est réelle", explique le pharmacien dans le reportage du 20H ci-dessus, compensée pour l'instant par les quelques boîtes de générique qu'il lui reste. Le seul problème est que ces alternatives commencent, elles aussi, à faire défaut. Pourtant, ce médicament est considéré comme vital pour les asthmatiques. Raphaëlle, rencontrée par notre équipe, ne peut pas s'en passer. En cas de crise, elle doit avoir son inhalateur à portée de main. "Quand les bronches se rétrécissent, il y a un côté stress qui est un peu flippant", témoigne-t-elle au micro de TF1.

Un prix de vente trop bas ?

Comment expliquer ce problème d'approvisionnement ? La demande s'est accrue ce printemps, alors que la France est en alerte rouge aux pollens. Autre facteur, le faible prix de vente de la Ventoline en France. La boîte se vend à 4,60 euros, contre 7 euros dans certains pays d'Europe. Pour Fabrice Camaioni, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, "on peut penser que les laboratoires peuvent être attirés par des marchés mieux-disants que le marché français".

L'Agence de sécurité du médicament (ANSM) assure qu'il n'y aura pas de rupture totale de stock de Ventoline, et annonce que le laboratoire qui les fabrique "va mobiliser, en plus de son usine française, un autre site de production" en Espagne. En attendant, les frontaliers n'hésitent plus à faire des kilomètres pour chercher de la Ventoline. C'est le cas à Vintimille, en Italie, a constaté TF1. Vendue à 4,90, la boîte est un peu plus chère qu'en France, mais les pharmaciens italiens n'ont aucun problème de stocks.