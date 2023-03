La Sécu a-t-elle vraiment arrêté de prendre en charge les AVC depuis le 1er mars ?

Lorsqu'un patient fait un AVC et que l'une de ses artères est obstruée, les médecins peuvent utiliser des cathéters de thrombo-aspiration. Ils servent à réaliser une "thrombectomie mécanique (TM)", et sont employés dans 50 à 70% des cas. Il s'agit d'une technique assez novatrice en France, qui s'est développée au cours de la décennie écoulée. Elle est plébiscitée par les spécialistes, qui la considèrent comme une avancée significative ayant permis de réduire les risques de décès et de séquelles graves.

Avant le 1er mars, ces cathéters figuraient sur la LPP, la "liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie". Plus précisément, ils figuraient sur "la liste en sus", un "système de financement dérogatoire ayant pour but de soutenir et diffuser l’innovation dans les établissements de santé de certains produits et prestations associées onéreux", comme l'indique à TF1info le ministère de la Santé. "Via l’inscription sur cette liste, des produits et prestations peuvent être pris en charge en plus des tarifs des prestations", nous précise-t-on.

Concrètement, quand ces matériels étaient utilisés, l'hôpital touchait une somme d'argent en complément du forfait versé habituellement pour la prise en charge d'un AVC. Ce n'est plus le cas depuis le 1er mars, puisque les autorités sanitaires considèrent que "si le produit peut être financé au travers des prestations d’hospitalisation, alors il n’a pas vocation à figurer sur la liste en sus".