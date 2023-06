La Sécu veut baisser ses remboursements de soins dentaires, les mutuelles pourraient augmenter leurs tarifs

Mais l'arbitrage a bien été validé par le gouvernement : le ministère a confirmé dans un communiqué la prochaine "prise en charge plus large des soins bucco-dentaires par les complémentaires", à hauteur d'un demi-milliard d'euros. Celles-ci préviennent qu'elles le répercuteront sur leurs tarifs l'an prochain. "Cette décision aura mécaniquement des conséquences sur les cotisations", indique Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). Tout en déplorant elle aussi une "mesure comptable" et "sans aucune valeur ajoutée sur le niveau de soins et de remboursement global des assurés".