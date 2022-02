La situation en Israël symbolise-t-elle un échec des mesures sanitaires ?

La très forte contagiosité d'Omicron a entraîné dans de nombreux pays, dont la France, des records de contamination. En Israël, on note que ce variant s'est propagé plus tardivement, à partir de début janvier principalement. Un "retard" d'environ un mois qui a induit un décalage de la vague de contamination observée en Europe de l'Ouest. Ainsi, quand la France et ses voisins voient refluer l'épidémie, avec une diminution des cas, celle-ci apparaît encore en phase de croissance du côté de l'État hébreu. Cela contribue partiellement à expliquer la hausse des cas et des décès qui lui est associée.

Par ailleurs, il faut rappeler que si Israël a fait partie des pionniers en matière de vaccination, sa population demeure bien moins protégée qu'en France. Seuls 66% des habitants sont là-bas pleinement vaccinées, tandis qu'à peine plus d'une personne sur deux a reçu une dose de rappel. Dans l'Hexagone, 76,6% de la population présente un schéma vaccinal complet.