La solitude, un "problème de santé publique mondial" selon l'OMS

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé ce mercredi lancer une commission internationale pour favoriser le lien social. Pour le gendarme sanitaire, les effets de la solitude sont aussi néfastes que de fumer quinze cigarettes par jour.

La solitude peut être mortelle. C'est le message que tient à faire passer l'Organisation mondiale de la santé, en lançant une commission internationale pour favoriser le lien social, tout en soulignant que l'isolement est un "problème de santé publique mondial".

"Les taux élevés d’isolement social et de solitude dans le monde ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être. Les personnes qui n’ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d’accident vasculaire cérébral, d’anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d’autres maladies", déclare le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, dans un communiqué publié sur son site ce mercredi. Et d'ajouter : "Cette commission de l’OMS contribuera à faire du lien social une priorité en santé mondiale et à partager les interventions les plus prometteuses."

Sensibiliser davantage

Dirigé par le chirurgien Vivek Murthy, ce nouveau comité aura pour mission au cours des trois prochaines années de définir un programme mondial sur le lien social "en sensibilisant davantage à cette question et en établissant des collaborations qui conduiront à des solutions fondées sur des bases factuelles pour les pays, les communautés et les individus."

"Étant donné les profondes conséquences de la solitude et de l’isolement sur la santé et la société, nous avons l’obligation de consentir les mêmes investissements pour reconstruire le tissu social de la société que ceux que nous avons faits pour répondre à d’autres problèmes de santé mondiaux, tels que le tabagisme, l’obésité et la crise relative à l’addiction", a déclaré de son côté Vivek Murthy.

À titre de repère, les effets de la solitude seraient aussi néfastes que de fumer quinze cigarettes par jour, selon l'OMS. Or, des études ont montré que l’isolement social touche au moins 5 à 15% des adolescents dans le monde et un quart des personnes âgées, ces statistiques étant probablement sous-estimées.