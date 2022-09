La surmortalité observée en juillet "vraisemblablement" liée à la vague de chaleur, selon l'Insee

L'Insee dévoile une première estimation des conséquences de la canicule de juillet. Selon l'Institut, le nombre de morts constatés en France a bondi de 13% en juillet 2022, par rapport à juillet 2019. Un indicateur qui prend en compte toutes les causes de décès. "Le niveau élevé des décès (...) s'explique vraisemblablement par la vague de chaleur", confirment les experts de l'Insee.

"La chronique des décès toutes causes confondues laisse entrevoir un premier pic de décès, toutes causes confondues, autour du 19 juin", notent-ils. Cette augmentation brutale de la mortalité s'expliquerait, alors, par la première vague de chaleur de la saison estivale, qui a fait suffoquer la France entre les 15 et 22 juin. Au plus fort de cet épisode, 14 départements du sud-ouest avaient été placés en vigilance rouge, par Météo-France. Au total, sur tout le mois de juin, le nombre de décès est supérieur de 4% à celui constaté trois ans plus tôt. Une année de référence, puisqu'elle permet de retirer de l'équation la pandémie de coronavirus.

Quelques semaines plus tard, 15 départements avaient été placés en vigilance rouge lors d'un second épisode caniculaire, qui s'est étendu entre le 12 et le 25 juillet. "Les décès toutes causes confondues atteignent un pic très net le 19 juillet, après un pic moins marqué le 13 juillet", note l'Insee dans sa publication. Sur l'ensemble du mois, la hausse est de 13% par rapport à juillet 2019.