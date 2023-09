La teinture est-elle la solution miracle pour échapper aux poux ?

Si on peut donc venir à bout des poux grâce à une teinture, cette solution n’est pas définitive. En effet, si vous avez des poux et que vous faites une coloration, vous n'atteindrez probablement que les poux adultes. Leurs œufs, qu’on appelle lentes, peuvent échapper au traitement. Avec leur coquille protectrice et leur forte accroche aux cheveux, il n’est pas impossible que les lentes survivent à la teinture. La coloration rend même le traitement des lentes plus difficiles à gérer ! En effet, les produits qui composent la coloration ont tendance à fixer les lentes sur le cuir chevelu. L’utilisation du peigne fin pour les retirer est alors davantage compliquée. Ainsi, malgré une coloration, les œufs de poux peuvent éclore et vous voilà à nouveau touché…