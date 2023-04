La télémédecine peut-elle être un bon remède contre les déserts médicaux ?

Remplacer les médecins par des écrans n'est pas non plus la solution préconisée par Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre (UFML). "La téléconsultation doit être un confort tant pour le patient que pour le médecin. Elle ne peut l'être que si elle est pratiquée par le médecin traitant du patient", indique-t-il à TF1info.

Lui pointe l'absence de lien direct. "Quand vous faites un acte de téléconsultation, l'examen du patient est incomplet", puisqu'il n'y a pas de contact physique, poursuit-il. Cela peut tout de même être compensé "par la connaissance du patient, de son parcours de vie, de ses antécédents, de son mode de vie, de son métier", souligne Jérôme Marty, et doit donc rester ponctuel. "Il ne faut pas que des Français aient accès à la médecine uniquement par la téléconsultation."

Toutefois, s'il ne s'agit pas du "remède miracle", la médecine à distance peut "contribuer" à désenclaver les déserts médicaux, selon Amandine Cayol. "Il faudrait pour cela une téléconsultation assistée par un professionnel de santé, par exemple un infirmier", propose la maîtresse de conférences. Le but ? "Rassurer le patient, prendre un certain nombre de constantes - les gestes que le médecin ne peut pas réaliser lui-même (température, fréquence cardiaque, etc) -, et résoudre le problème des outils numériques."