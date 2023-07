La vaccination contre la rougeole bientôt obligatoire pour les soignants ?

Ce lundi, elle recommande "de mettre en œuvre, pour les professionnels, une obligation d'immunisation contre la rougeole, et de maintenir les recommandations de vaccination contre la coqueluche, la grippe, l'hépatite A et la varicelle", selon un communiqué. Elle prend ainsi acte de l'efficacité des vaccins existants contre la rougeole et du risque représenté par la maladie en milieu hospitalier, notamment chez les bébés.

"Des études de Santé publique France indiquent que les professionnels de santé sont impliqués dans 75 à 83% des cas de rougeole en établissement de santé en France", justifie la HAS. "Cette contagiosité, combinée à l'existence d'un vaccin proposant une protection efficace (supérieure à 95%) et durable, conduisent la HAS à préconiser une obligation d'immunisation contre la rougeole."