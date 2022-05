La variole du singe, nouveau Covid-19 ? Pourquoi ces épidémies n'ont rien à voir

De bonnes nouvelles, même si, à l'instar du coronavirus, la variole du singe cache encore plusieurs mystères. Sa diffusion rapide dans de nombreux pays dans lesquels elle ne circule pas de manière endémique comme en Afrique de l'Ouest interroge. "Nous ne comprenons pas encore pourquoi ce virus, initialement transmis à l'homme par les rongeurs, émerge un peu partout", admet le Pr Dunia. "Le traçage des premiers cas est en cours, il nous permettra d'en savoir plus. Mais, dans l'état actuel des connaissances, le nombre de cas reste extrêmement faible et beaucoup plus facile à contrôler que dans le cadre du Covid-19."