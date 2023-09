La vente d'antibiotiques à l'unité bientôt obligatoire en cas de pénurie

Ce pourrait être une réponse à la pénurie d'antibiotiques. La délivrance de médicaments à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques en tension d'approvisionnement, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de Franceinfo. "Il n'y a pas de rationnement. L'idée, c'est de rendre obligatoire la distribution de médicaments à l'unité quand il y a tension. Mais pas tous, uniquement certains antibiotiques", a précisé cette source.

L'information est diffusée à l'approche de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024. En plus de lutter contre les pénuries et l'antibiorésistance, cette décision pourrait aussi contribuer à réduire le gaspillage en délivrant le nombre exact de comprimés prescrits, dans un pays où la consommation des antibiotiques reste parmi les plus élevés en Europe.