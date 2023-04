La viande et les produits laitiers restent une "source essentielle de nutriments", malgré leur impact sur l'environnement

À l'heure actuelle, les carences en fer, en vitamine A et en zinc sont parmi les plus répandues dans le monde. Plus d'un enfant sur deux, âgé entre 3 et 6 ans environ, souffre d'au moins l'une d'entre elles, principalement en Asie du Sud, de l'Est, dans le Pacifique et en Afrique subsaharienne. En tout, trois milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine.