Lactose, gluten, fructose… Ces intolérances alimentaires, cauchemars des parents

Il suffit de faire un appel à témoignage pour mesurer l’importance du problème. Jessica parle d’un "casse-tête au quotidien" tandis qu’Émilie raconte un "long combat pour être pris en charge par les médecins". Le fils de 5 ans de Jenna est suivi depuis deux ans par un gastro-entérologue. Intolérant au lactose, il peut néanmoins en ingérer dans des préparations cuites. "Le médecin m’a aidé à cibler les aliments à éviter. Mon enfant parvient maintenant à identifier les aliments qui ne lui provoquent plus de douleur ou de diarrhée. S’il ne mange pas la quantité de lactose dont il a besoin quotidiennement, il prend un traitement pour combler son manque." Elle a cessé de débusquer les produits sans lactose dans les commerces : "C’est trop compliqué et les quelques produits sans lactose restent hors de prix et je ne peux pas me permettre de les acheter."

À l’école, le fils de Jenna ne mange plus de repas complet à la cantine. Sans PAI, la mère de famille fait au mieux : "Je cible chaque jour les menus et je fais en conséquence les repas du soir pour lui apporter ce qui lui manque". Elle reproche surtout aux parents de ne pas jouer le jeu : "Les fêtes d’école deviennent impossibles à gérer. Mon enfant s'est vu distribuer des gâteaux et bonbons à base de lactose malgré mes avertissements. Je dois faire partie des seuls parents qui respectent les risques d'allergie lors de goûter. Si je fais une remarque, on me répond qu’il n’y a que 2 ou 3 élèves intolérants donc on ne va pas s’embêter pour si peu."

Attention, ces intolérances restent difficiles à tester. Sur Internet, vous pouvez lire que le fructose, le sorbitol et le lactose se testent par la respiration, tandis que des analyses de sang permettent de détecter les intolérances à l'histamine et au gluten. Catherine Quequet demeure vindicative : "Attention aux fausses intolérances. Les laboratoires proposent des tests qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursés. Pour moi, ils ne servent à rien. Demandez toujours une validation médicale."