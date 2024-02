Laisser un verre d’eau sur sa table de chevet, un réflexe à bannir absolument !

Pour éviter des allers-retours nocturnes en cuisine, nous sommes nombreux à mettre un verre d’eau sur notre table de nuit. Un geste qui peut sembler rigoureusement banal pour beaucoup, mais qui est déconseillé par les professionnels de santé. Cette eau qui stagne toute la nuit peut rapidement se transformer en terrain de jeu pour les bactéries.

Après le repas du soir, une fois le pyjama enfilé et les dents parfaitement nettoyées, vous mettez un verre d’eau sur votre table de nuit. Car, sait-on jamais, vous pourriez bien avoir besoin d’épancher votre soif entre deux cycles de sommeil. Si vous faites partie de ceux qui se réveillent la nuit pour boire, peut-être que vous ne vous hydratez pas suffisamment durant le dîner ou que vous avez ingéré des aliments trop sucrés. Mais qu’importent les raisons qui vous poussent à agir ainsi, l’important est de retenir que cette pratique est dangereuse pour votre santé : des bactéries et germes peuvent proliférer dans l’eau stagnante.

Quels sont les risques pour ma santé ?

La première raison qui doit vous inciter à revoir votre copie est qu’un verre d’eau abandonné à son triste sort sur une table de chevet augmente le risque de contamination envers son propriétaire. "Un verre d'eau ou d'un autre liquide (non-antiseptique) devient en quelques heures un bouillon de culture à température ambiante", met en garde Stéphane Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste, sur Medisite. À noter aussi qu’une chambre surchauffée peut aggraver ce phénomène. Si vous avalez les parasites présents dans l’eau, vous risquez de déséquilibrer la flore buccale et ainsi impacter votre organisme. "Certaines souches bactériennes peuvent produire des toxines", ajoute Stéphane Gayet. Encore moins réjouissant, il n’est pas exclu que des insectes puissent venir pondre, répandre leurs excréments, voire contaminer l'eau avec leurs pattes ou leurs appareils buccaux.

Une eau qui n’a plus le même goût

Si cette mauvaise habitude vous est familière, sans doute avez-vous déjà probablement remarqué que l’eau n’avait plus le même goût à votre réveil. Cela s’explique par le Ph de l’eau qui a tendance à baisser au contact de l’air libre, ce qui la rend aussi plus acide. En plus de cette longue liste de désagréments, il existe une raison plus pragmatique à ne pas laisser vos verres d’eau près de votre lit : ne pas risquer d’endommager vos appareils électroniques. On le sait, l’eau ne fait pas bon ménage avec les téléphones, ordinateurs et réveils. Si vous êtes du genre à sauter du lit dès que l’alarme retentit, vous aurez aussi une chance sur deux de faire un mauvais geste et de renverser votre verre d’eau sur le sol ou vos meubles. Vous l’aurez compris : le plus prudent reste encore d’utiliser un contenant fermé, de type gourde, et de changer votre eau quotidiennement.