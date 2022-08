Langya henipavirus : que sait-on de ce virus repéré en Chine ?

L'alerte est venue de Taïwan. Citées dans la presse locale, les autorités sanitaires de l'île ont annoncé, ce dimanche 7 août, vouloir "surveiller" la propagation du nouveau Langya henipavirus (LayV) afin "d'effectuer le séquençage du génome" et "renforcer la surveillance", notamment auprès des agriculteurs du pays. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'alarmer.

En fait, tout part d'une correspondance publiée quelques jours plus tôt dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Le 4 août, une équipe de chercheurs venus de Chine, de Singapour et d'Australie informe, dans une lettre à l'éditeur, de la découverte de ce virus, principalement détecté chez les musaraignes. Sauf qu'on est très loin d'une épidémie en cours.