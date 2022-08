"Lavage de sang" : des patients atteints de covid long se tournent vers ce traitement expérimental et coûteux

Dans les pages de la revue médicale britannique, Gitte Boumeester, en stage de psychiatre aux Pays-Bas, dit avoir essayé ce traitement. Infectée par le Covid-19 en novembre 2020, les symptômes de la maladie ont persisté. Jusqu'à l'empêcher de reprendre une activité normale. Si bien qu'après un an et deux tentatives infructueuses de retour au travail, elle se résigne à quitter son emploi. C'est alors qu'elle rejoint un groupe Facebook de patients souffrant, comme elle, de cette forme du Covid-19. Et découvre qu'une nouvelle clinique à Chypre – baptisée le Long Covid Center – propose un "lavage du sang" pour soigner les symptômes. Elle décide alors de sauter le pas.

Deux mois plus tard, elle était de retour chez elle aux Pays-Bas, sans aucun signe d'amélioration. Mais avec environ 12.000 euros utilisés pour les séances, les billets d'avion et les deux mois sur place à Larnaca, elle venait de perdre la quasi-totalité de ses économies. Au total, la facture est de plus de 15.000 euros. Idem pour Chris Witham, un homme d'affaires de 45 ans de Bournemouth, qui a dépensé plus de 8000 euros pour se "soigner" en Allemagne. S'il a déclaré se sentir mieux après quelques séances, il regrette que ses symptômes n'aient pas tous disparus.