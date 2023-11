Le CBD : un réel intérêt pour la santé ou un simple effet de mode ?

Le marché du Cannabidiol (CBD), la molécule calmante qui se trouve dans la plante de chanvre, est en pleine croissance en France depuis sa récente légalisation. Vendu en pharmacie, dans les tabacs ou sur internet, le CBD séduit une clientèle en quête de bien-être et de sérénité. Bien que contrairement au THC, il n’engendre pas de conduite addictive, plusieurs voix dénoncent une législation encore floue et des effets secondaires.

La vente et la consommation de cannabidiol (CBD), un composant actif issu des feuilles et des fleurs de chanvre, est légale en France. Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC) — un autre cannabinoïde présent dans le plant de chanvre — le CBD n’est pas classé comme stupéfiant et ne rend pas "accro" au point de ne plus pouvoir s’en passer. Cette autorisation remonte au 22 décembre 2022, lorsque le Conseil d'État français a annulé l’arrêté interdisant de vendre des fleurs et des feuilles de cannabis ayant un taux de THC inférieur à 0.3%.

D’après l’institution publique, aucune preuve tangible n'est en mesure d'affirmer que le CBD "comporterait des risques pour la santé publique", relate cette décision de justice. Depuis lors, on peut trouver des graines de chanvre ou des tisanes dans les supermarchés, des e-liquides CBD pour cigarette électroniques, des soins beauté au cannabidiol et même des cigarettes pré-roulées. Si certains pointent du doigt un flou juridique autour de cette pratique, ou encore un simple effet de mode, il n’en demeure pas moins que la prise de CBD aurait de nombreux bienfaits sur la santé.

Le CBD, un business juteux

Depuis des années outre-atlantique, le CBD peut compter sur le soutien des plus grandes célébrités pour booster ses ventes et gagner en popularité. Sur Instagram, Kim Kardashian avouait déjà en mars 2019 être "obsédée par tout ce qui concerne le CBD". La star de la série "Friends", Jennifer Aniston, a admis à l’hebdomadaire américain US Weekly en consommer pour lutter contre le stress et la dépression. Beyoncé, encore, s’était également manifestée, confiant au magazine féminin Harper’s Baazar en 2021 avoir "constaté ses bienfaits contre les douleurs et les inflammations" en tournée.

En France, d’après une étude de Grand View Reserch, plus de six millions de personnes consommeraient du CBD, soit 10 % de la population. Toujours d’après les estimations du cabinet de conseil, le marché mondial du cannabidiol pourrait atteindre les 13,4 milliards de dollars en 2028, contre 2,8 milliards en 2020. Actuellement en France, il y aurait plus de 2000 boutiques dédiées à cette substance en activité, sans compter les bureaux de tabac.

Quelles sont les vertus thérapeutiques du CBD ?

Si l’engouement pour le CBD ne cesse de croître, ces personnalités ont-elles raison d’en faire la publicité ? Aujourd’hui, de nombreux scientifiques admettent que le CBD aurait de multiples bienfaits sur l’organisme. En stimulant la production de sérotonine, souvent appelée "hormone du bonheur", les effets relaxants et anxiolytiques du CBD aideraient à réduire les facteurs de stress, les crises de paniques, les troubles du sommeil ou encore les douleurs chroniques, examine l’Inserm dans un communiqué. On trouve également plusieurs témoignages sur l’action du CBD contre les problèmes cutanés. En plus de prévenir et de traiter les acnés, certaines crèmes présenteraient de vrais résultats contre le psoriasis, l’eczéma ou encore les rougeurs.

Autre avantage, le cannabidiol serait utile pour traiter certaines formes d’épilepsie. Cette possibilité émerge en 2013 aux États-Unis avec le cas de Charlotte Figi, une enfant atteinte d’une forme rare d’épilepsie. Dans un documentaire diffusé sur CNN, la mère expliquait que les crises de sa fille avaient fortement diminué après qu’elle ait commencé à prendre de l’huile de CBD. Dix ans plus tard, on peut lire sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament que la substance peut être "potentiellement toxique pour le foie et est susceptible d’augmenter les concentrations dans l’organisme de certains médicaments, notamment des anti-épileptiques". C’est pourquoi l’ANSM met en garde sur la sécurité des produits vendus en dehors du circuit légal.

Une substance sans THC, vraiment ?

Malgré tout, un doute persiste dans l’esprit du consommateur : quelles différences entre le THC et le CBD ? Si le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD) possèdent tous les deux des propriétés psychoactives, seul le premier a des effets euphorisants et désinhibants. "Le CBD agit comme modulateur du THC, c’est-à-dire que l’augmentation de sa concentration atténue les effets psychoactifs du THC", précise l'Institut national de santé publique du Québec. Toutefois, si le CBD ne rend pas "accro", "il a néanmoins des effets psychoactifs, en ce qu’il agit sur le cerveau , tempère la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) sur drogues.gouv.fr.

En France, seule une interdiction relative au CBD est appliquée : les fabricants ne peuvent pas avancer d’allégation de santé ou thérapeutique, rappelle l'UFC-Que Choisir. Aussi, il est important de respecter le bon dosage en fonction de votre poids et de votre métabolisme. D’après certains spécialistes, il convient d’ingérer 1 à 6 mg de CBD par tranche de 5 kg de poids corporel. Pour les conducteurs enfin, sachez qu’il est interdit de conduire après avoir consommé du CBD. "Des traces de THC sont éventuellement présentes dans des produits contenant du CBD. Elles peuvent donc passer dans le sang ou la salive et entraîner une infraction au Code de la route", met en garde l’Ordre national des pharmaciens.