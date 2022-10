Le chauffage à 19°C généralisés, un risque pour la santé ?

Si l'on en croit les observations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), chauffer à 19°C ne présente aucun problème. "Les températures intérieures des logements doivent être suffisamment élevées pour protéger les résidents des effets néfastes du froid sur la santé. Pour les pays au climat tempéré ou plus froid, 18C a été proposé comme température intérieure sûre et équilibrée pour protéger la santé des populations générales pendant les saisons froides", peut-on lire dans des documents officiels.

Il n'en demeure pas moins que les médecins suisses repris dans les médias évoquent le fait que le froid entraîne "une tension musculaire accrue en l’absence de mouvement". Si celle-ci "se prolonge, cela peut entraîner des douleurs dorsales et des irritations des tendons, voire des hernies discales", rapporte le média helvétique 20 Minutes. Côté belge, le dermatologue Dominique Tennstedt partage également quelques réserves : "Il ne faut pas oublier que le cerveau déteste le froid et que celui-ci va automatiquement imposer à la circulation périphérique de se refermer", glisse-t-il au site Le Vif. "Le froid crée un phénomène de vasoconstriction. Il y aura moins de sang qui ira dans la peau, les muqueuses. Ces dernières étant moins irriguées, et ayant du coup moins de globules blancs, elles seront plus sensibles aux infections par exemple."