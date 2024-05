Le chocolat noir est-il vraiment bénéfique pour notre santé ?

Un chocolat à forte teneur en cacao et peu transformé possède des propriétés bénéfiques pour la santé. Le cacao favorise le bon fonctionnement du système cardiovasculaire et cérébral. Pour garder ses bienfaits, le chocolat noir doit être consommé avec modération.

Avec le café, au goûter ou après dîner, le chocolat est un plaisir qui n’a pas d’heure. Et, comme le chocolat noir est réputé pour être bon pour la santé, certains ne s’en privent pas. Mais est-ce vraiment le cas ? On vous explique.

Choisir son chocolat noir

Le chocolat noir est composé de cacao, de beurre de cacao et de sucre. Plus il est riche en cacao et plus, il est bénéfique pour la santé. Cette teneur en cacao varie selon le produit que vous choisissez et est généralement indiquée en pourcentage, sur l’emballage de la tablette.

Attention toutefois, puisque le traitement du chocolat, avant sa commercialisation, peut contribuer à la diminution de ses propriétés. "Ce n’est pas parce qu’un produit est indiqué comme contenant 80 % de cacao qu’il est bon pour la santé", nuance Tim Spector, épidémiologiste génétique au King’s College de Londres, interrogé par National Geographic. Le nettoyage, la fermentation, la torréfaction et toutes les autres étapes du procédé de transformation du chocolat peuvent en effet altérer "les nutriments ou les éléments bioactifs qu’il contient", précise l’épidémiologiste. De même, l'ajout de sucre ou d'émulsifiant peut contrer les bienfaits du cacao et ainsi faire du chocolat un produit riche en graisses. Lorsque le produit est ultra-transformé, "les effets négatifs sur la santé l’emportent sur les avantages", résume Tim Spector. Il est donc conseillé de prendre le temps d’analyser la composition du chocolat avant de l’acheter, pour sélectionner un produit peu transformé, contenant au minimum 70 % de cacao.

Quels sont les bienfaits du chocolat noir ?

Lorsque ces règles sont respectées, le chocolat noir peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. En effet, il contient des nutriments et des minéraux comme le magnésium, le zinc et le fer, qui sont utiles au bon fonctionnement de l’organisme. De même, le cacao renferme des composés végétaux comme les flavanols et les polyphénols, des antioxydants protecteurs qui contribuent notamment à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Cela dépend tout de même des facteurs de risque de maladies cardiaques et circulatoires de chacun, souligne la British Heart Foundation. Mais, puisque le chocolat noir dispose d’effets bénéfiques sur le cœur et le système vasculaire, il a tendance à favoriser l’amélioration des fonctions cérébrales. La forte teneur en cacao peut aussi permettre de moduler le microbiote intestinal en participant à la croissance de bonnes bactéries qui agissent comme un anti-inflammatoire.

À consommer avec modération

Tous ces bénéfices sont valables pour un chocolat noir qui a été peu transformé, consommé avec modération et intégré dans un régime alimentaire varié et équilibré. Le sucre contenu dans le produit peut en effet devenir néfaste et conduire à une prise de poids lorsqu’il est consommé en trop grande quantité. De quoi alors annuler tous les effets bénéfiques du cacao sur le cœur et le système vasculaire. Pas d’excuse, il faudra donc rester raisonnable.