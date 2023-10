Le collagène marin est-il réellement bénéfique pour la peau et les articulations ?

Le collagène marin possède de nombreux bienfaits santé. Anti-âge, il offre notamment plus de fermeté et de souplesse à la peau pour un effet raffermissant. Il participe donc efficacement à la réduction des rides du visage tout en apportant une bonne hydratation générale. Le collagène marin permet en parallèle de limiter la perte de tonicité de la peau et retarde donc les effets du temps.

Mais ce n’est pas tout ! Ce collagène est en effet très efficace pour améliorer la qualité des cheveux. Utilisé en soin, il possède une action anti-chute en renforçant la tige capillaire en profondeur. Il permet également de faire briller les cheveux et les rend plus souples au toucher.

Enfin, le collagène marin joue un rôle essentiel pour la bonne santé articulaire. En effet, avec l’âge, on peut souffrir d'inconfort articulaire, mais aussi de rhumatismes et d’arthrose. En optant pour une cure de collagène, on peut retrouver davantage de souplesse au niveau des articulations et même soulager les douleurs !